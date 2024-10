Il cibo calabrese conquista il mondo. Nduja nel menù di Hard Rock Cafe

E’ l’anno del successo internazionale della cucina calabrese. Dopo la consacrazione del New York Times che ha scelto la Calabria enogastronomica tra i “must”, i luoghi da visitare nel 2017, prende il via la settimana rosso-piccante in tutti gli Hard Rock Cafe d’Europa che fino al 26 febbraio vede protagonisti l’italiana Nduja e la salsa Scotch Bonnet.

Gli Hard Rock Cafe di Roma, Firenze e Venezia si tingono dunque di rosso con un menu, al chilly dall’antipasto al dolci e persino nei cocktail, che risponde ai gusti di chi apprezza piccantezza e un uso audace e creativo del peperoncino. Nduja Chilli Burger, Atomic Chicken Wings, Apple Chilli Martini, Chilli Molten Lava, sono i nomi piuttosto evocativi dei piatti della settimana rossa proposti dalla catena di ristoranti in vista di giovedì 23 febbraio quando, nei quattro angoli del pianeta, si celebra il ‘National Chilli Day’.

Il peperoncino piccante è una delle solanacee più antiche e diffuse nel mondo. Spesso usato come moneta di scambio, talvolta come ingrediente per ricette di bellezza, si è conquistato il posto di primordine in numerosi piatti internazionali, nonché una giornata di festeggiamenti ogni quarto giovedì di febbraio.