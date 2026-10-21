Fondo di solidarietà UE, 74,9 mln all’Italia per i danni del ciclone Harry. Princi: ‘L’Europa c’è’

«Con 651 voti favorevoli, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che destina all’Italia 74,9 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell’UE per gli interventi di ripristino e recupero delle infrastrutture danneggiate dal ciclone Harry, che si è abbattuto sul Paese, in particolare sulle regioni del Sud, a gennaio 2026. L’Europa c’è e dimostra di saper trasformare la solidarietà in sostegno concreto alle comunità colpite».

Lo annuncia l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, esprimendo soddisfazione per l’importante approvazione in sessione plenaria a Strasburgo. Fin dalle prime fasi dell’emergenza, l’On. Princi si è impegnata, insieme agli europarlamentari della delegazione italiana del PPE, per accelerare l’iter di concessione del Fondo e garantire le risorse ai territori colpiti.

«Il ciclone Harry – ricorda l’europarlamentare calabrese – ha messo in ginocchio diversi territori della Calabria, provocando ingenti danni alle infrastrutture, alle abitazioni e alle attività produttive e compromettendo la quotidianità di intere comunità. Un’emergenza che ha reso ancora più urgente un intervento tempestivo a sostegno dei territori colpiti, per favorirne il recupero e accompagnarne la ripartenza».

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I 489 milioni sbloccati per quattro Paesi

Complessivamente, con la risoluzione approvata oggi, il Parlamento ha sbloccato 489 milioni di euro del Fondo di solidarietà per sostenere la ripresa di Italia, Portogallo, Spagna e Malta.

Le risorse contribuiranno a finanziare gli interventi di ripristino delle aree colpite dal maltempo, il recupero delle infrastrutture essenziali e dei servizi pubblici.

«Fin dalle prime ore dell’evento – spiega l’On. Princi -, ci siamo impegnati, insieme agli altri europarlamentari, per accelerare l’iter di concessione del Fondo di solidarietà richiesto dall’Italia, a tutela delle regioni interessate. Il voto di oggi, con lo stanziamento di risorse significative da parte del Parlamento europeo, conferma che l’Unione sa tradurre i propri principi in interventi tangibili, soprattutto quando le comunità sono chiamate ad affrontare prove particolarmente difficili».

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