Myenergy ai Play-Off, la gioia di coach Cigarini : "Abbiamo ribaltato i pronostici di inizio stagione"

Coach Cigarini si è presentato in sala stampa insieme allo staff tecnico ed all’intero roster neroarancio (vedi foto in evidenza). L’allenatore si è dimostrato soddisfatto per la stagione della Pallacanestro Viola. Un crescendo di vittorie con qualche stop, ma immediatamente la compagine di Reggio Calabria si è saputa rialzare dopo ogni momento difficile. Anche il Play-In Gold è risultato impegnativo. Adesso testa all’8 maggio, quando ironia della sorte, i neroarancio affronteranno in Gara 1 dei Quarti di finale, fuori casa la stessa Salerno oggi vincente al PalaCalafiore.

“Ho portato con me gli eroi (l’intera squadra si è presentata in conferenza, ndr) coloro i quali meritano i Play-Off. Il Q.I.C.(quoziente intellettivo cestistico) è aumentato nell’ultimo mese. Nel momento di difficoltà non siamo stati bravi a gestire è stata “colpa” dei crampi di Simonetti. Mi dispiace c’era una cornice di pubblico pazzesca, volevamo far vedere loro una vittoria ed i Play-Off, siamo riusciti “solo” a qualificarci alla fase finale. Abbiamo ribaltato i pronostici di inizio stagione, siamo stati primi durante il campionato, siamo passati alla seconda fase come quarti. Qualcuno ha scritto la stagione fosse finita, ma quando abbiamo vinto a Monopoli ho subito pensato a quella considerazione. Spero adesso non salga sulla barca dei vincitori chi ha scritto ciò, i Play-Off sono adesso nostri – ha chiosato un Cigarini emozionato, prima di finire tra gli spruzzi d’acqua dei suoi giocatori – il merito è di tutti questi ragazzi”.