Myenergy ai Play-Off! I neroarancio perdono contro Salerno, ma superano la seconda fase

La Pallacanestro Viola ha affrontato Salerno nell’ultimo turno del Play In Gold di Serie B 2023/2024. Reggio Calabria reduce dalla vittoria esterna di Monopoli. Gli ospiti già col ticket Play-Off in tasca. Partita equilibrata, con buoni spunti offensivi e difensivi per entrambe le compagini. L’ultima frazione va a favore di Salerno, ma le sconfitte di Monopoli ed Angri risultano fondamentali per la classifica finale del Play-In Gold.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Chaves, risponde Cessel da sotto. Tyrtyshnyk guadagna la lunetta e fa due su due. Zanini per il 4 a 5. Da tre Ani, Cessel va a canestro. Zampa fa due su due, 6 a 10. 6:13 al termine. Aguzzoli, risponde Zampa. Binelli in step back. Simonetti da sotto, assistito da Tyrtyshynk per il 12 pari a 4:36 dalla fine della prima frazione. Ancora Tyrtyshynk. Ani dalla lunga distanza. Ani subisce fallo dopo aver segnato, time Out di Cigarini. Trasformato il libero supplementare da Ani. Simonetti da sotto per il 16 a 18. Duranti alla tabella, risponde Maksimovic. Mei da tre, Duranti per il +7 di Salerno. Seck segna e subisce fallo, trasforma il supplementare. Duranti ancora da tre per il nuovo +7. Si conclude il primo quarto sul 21 a 28.

SECONDO QUARTO

Simonetti da sotto, a seguire Maksimovic. per il -3 neroarancio. Duranti da sotto per il 25 a 30 a favore degli ospiti. Anche Cessel da sotto segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Il pubblico del PalaCalafiore si infiamma. A Manisi da tre risponde Aguzzoli in sospensione (30-33). Aguzzoli in penetrazione per il -1 della Viola. Tyrtyshynk in penetrazione segna e guadagna il libero, che trasforma. Sorpasso neroarancio. Coach Farabello chiama Time Out sul 35 a 33. Ani recupera un rimbalzo e riporta in parità. Mavric per il +2 dei padroni di casa. 5:30 allo scadere del secondo quarto. Maksimovic guadagna la lunetta, fa due su due. Chaves per gli ospiti, si avvicinano sul -1. Chaves attacca il ferro per il sorpasso di Salerno (39-40). Basile lasciato da solo per il +3, Cigarini chiama Time Out. Chaves dopo la seconda palla persa manda sul +5 i suoi. Tyrtyshynk dalla lunetta, fa tre su tre per il -2 della Viola. Maksimovic fa due su due per il nuovo pareggio. Ani ancora una volta solo da tre, ancora Ani da sotto per il +5. Ancora il numero 17 segna e si prende il supplementare, la trasformazione vale il 44 a 52. Tyrtyshynk da tre. Mei fa uno su due. 1;25 all’intervallo. Mavric subisce fallo, guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Time Out di squadra. 1:09 al termine del secondo quarto. Ani continua a realizzare. Simonetti su assist di Tyrtyshynk porta il punteggio sul 51 a 55.

TERZO QUARTO

Tyrtyshynk subisce fallo, due per due per lui al tiro, risponde Chaves. Un errore per compagine. Aguzzoli per il -2 dei neroarancio. La tripla di Binelli vale il sorpasso della Viola (58-57). Tyrtyshynk subisce un antisportivo, fa uno su due. Ancora Tyrtyshynk dalla lunetta, fa uno su due. Seck dopo una transizione porta il punteggio sul 62 a 57. Lo spunto di Aguzzoli vale il +7 neroarancio. Al canestro di Chaves, risponde Simonetti dalla lunga distanza (67-59). 4:17 al termine della terza frazione di gioco. Antisportivo a Salerno. Tyrtyshynk trasforma il libero. Favaretto da tre. Tyrtyshynk fa uno su due (69-62). Simonetti per il +9 della Myenergy. Il gioco si interrompe per crampi dello stesso giocatore di Reggio Calabria. Ani al terzo tentativo porta i suoi sul -7. Mei realizza per Salerno ed a seguire Chaves. Cigarini chiama Time Out. Un errore per compagine. Mei dalla lunetta, trasforma entrambi i liberi. Si va all’ultimo quarto sul 71 a 70.

ULTIMO QUARTO

Duranti, fa uno su due. Punteggio 71 a 71. Tyrtyshynk fa due su due, risponde Mei. Mavric per il 75 a 73. Ani per il nuovo pareggio, realizza anche il libero che vale il sorpasso di Monopoli. Binelli guadagna la lunetta, il capitano fa uno su due. Manisi per il sorpasso degli ospiti, risponde Aguzzoli. La tripla di Tyrtyshynk vale l’81 a 78, risponde Mei sempre da tre. Binelli dalla lunetta fa uno su due. Ani da tre, risponde Tyrtyshynk. Mei in penetrazione. 4:07. Tyrtyshynk fa due su due. Chaves per gli ospiti. Time Out di Cigarini. Zampa fa uno su due. Aguzzoli penetra per il nuovo pareggio. La tripla di Mei vale l’89 a 92. Mei piazza un’altra tripla. Ani da sotto per l’89 a 97. Binelli fa due su due. Chaves trasforma un libero per fallo sulla rimessa. Mavric subisce fallo, fa uno su due. Basile trasforma i liberi. Maksimovic fa due su tre. Mei fa due su due. Nel frattempo arrivano i risultati delle avversarie perdenti. Il risultato è di 94 a 102.

Il tabellino

Myenergy Reggio Calabria-Ldr Power Basket Salerno 94-104 (21-28,30-27,20-15,23-32)

Myenergy:Aguzzoli 14,Simonetti 11,Konteh,Maksimovic 10,Mavric 8,Mazza,Cessel 9,Seck 5,Binelli 8,Pucinotti,Tyrtyshnyk 29,Russo.All Cigarini

Power Basket: Basile 4,Manisi 5,Chavez 19,Favaretto 3,Zampa 7,Misolic,Zanini 2,Ani 31,Duranti 10,Mei 21.All Farabello

Arbitri Lorefice di Ragusa e Caputo di Lamezia Terme.