Cinema2 day, il grande schermo a soli 2 euro. Anche a Reggio Calabria

Si è svolto ieri, mercoledì 14 settembre, il primo Cinema2Day. L’iniziativa, promossa dal Mibact – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con ANEM, ANICA e ANEC permette l’ingresso in sala a soli 2 euro, e proseguirà ogni secondo mercoledì del mese fino all’inizio del mese di febbraio 2017.

La promozione è valida per tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, con la sola esclusione delle visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa. I prossimi Cinema2Day sono previsti per il 12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2016, 11 gennaio e 8 febbraio 2017.

Anche Reggio Calabria aderisce all’iniziativa, che sarà valida presso il cinema Aurora.