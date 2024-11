CinemaLab: Il regista Luigi Parisi a Reggio Calabria per il progetto didattico che coinvolge gli istituti statali

CinemeLab, il progetto didattico – scientifico che per la prima volta in Italia vede impegnati artisti di fama nazionale e internazionale (tra cui attori, registi, sceneggiatori) nelle vesti di “docenti” all’interno delle scuole statali, vivrà domani un altro momento importante con la partecipazione del regista Luigi Parisi.Il progetto CinemaLab, è nato da un’idea di Caterina Cecilia Maesano, dopo i colloqui con il regista Luigi Parisi, in sinergia con Luigi Boccia, direttore artistico del progetto, con la realizzazione di “CinemaLab – la fabbrica dei sogni”, testo edito da UniversItalia, la “guida ufficiale” del progetto che ha preso il via dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci”. Luigi Parisi, produce e dirige già giovanissimo numerosi cortometraggi che lo portano a sperimentare la tecnica cinematografica e la predilezione per il thriller, l’action e il genere horror. Lavora da oltre sedici anni come regista di film-fiction e vanta un’esperienza di oltre dieci anni in elettronica come operatore, film editor e regista tv. La sua prima esperienza di set risale al 1997 con il film per la TV “Angelo Nero” realizzato in pellicola 35mm e in qualità di regista di seconda unità.Girato in inglese, nel cast spiccano i nomi di Maria Shneider, Ben Gazzara e Hanna Shygulla ma, il suo vero esordio lo fa con il “Morso del Serpente” (1999, 35mm) firmando un tv-movie come regista dove figurano Gabriel Garko, Stefania Sandrelli, Ricky Memphis e Beppe Fiorello. Tra le collaborazioni, spicca quella con il regista Salvatore Samperi, con cui darà vita ad un lungo sodalizio. Tra le numerose produzioni figurano: “Il Bello delle Donne” , “Il Peccato e La Vergogna”, “Sangue Caldo” . Nonché “L’Onore e il Rispetto”, fiction di cui sta completando la quarta serie. Il regista Luigi Parisi, insieme a Cecilia Caterina Maesano e Luigi Boccia, saranno presenti domani mattina, alle ore 11:30, presso l’E’ Hotel.