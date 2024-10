Al cineteatro metropolitano “Officina delle idee” dell’Ass. New Deal

Come Associazione New Deal si accingiamo a varcare il passaggio ad una nuova fase, seguendo una linea di continuità che dall’ambiente accademico, iniziato nel 2008 con il volontariato universitario, si proietterà sul territorio.

Allargando l’ambito di operatività, gli obiettivi ed il raggio d’azione, l’associazione è stata rivoluzionata a 360 gradi con un vero processo di rebranding potenziando quegli strumenti che in questi anni di attività hanno permesso a questa realtà giovanile di radicarsi in questa terra stupenda ma dai tratti aspri, investendo le risorse più preziose, tempo e coraggio, e dimostrando che qui i ragazzi possono rimanere senza rinunciare ai loro sogni.

Questo mese, per la New Deal, inizia a spirare un‘aria diversa, #VentidiNovembre che soffieranno sulle nostre vele sospingendoci verso nuove acque da esplorare, con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che ci hanno guidati fino ad oggi.

Giorno 20 no vembre vi presenteremo la nostra “Officina delle idee”, occasione per svelarvi la New Deal del Domani e, soprattutto, la programmazione futura: appuntamento al prossimo martedì, ore 18:30 presso il Cineteatro Metropolitano , con musica, spettacolo e…tante idee!