Cinquefrondi sostiene la candidatura di Reggio a Capitale della Cultura 2027

Delibera comunale di Cinquefrondi: pieno supporto a Reggio Calabria, unica città calabrese in corsa per la Capitale Italiana della Cultura 2027

Il Ministero della Cultura, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le capacità progettuali e realizzative delle città italiane nel settore culturale, ha avviato il processo di selezione per il conferimento del titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2027”. In tale contesto, la Giunta Comunale di Cinquefrondi, con delibera n° 12 del 31 gennaio 2025, ha espresso il proprio pieno sostegno alla candidatura della città di Reggio Calabria, che figura tra le dieci finaliste per la selezione. Unica città calabrese ancora in lizza, Reggio Calabria ha presentato una proposta dal tema “Cuore del Mediterraneo”, coinvolgendo non solo il capoluogo ma l’intera area metropolitana e l’intera regione.

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, sempre attenta a promuovere lo sviluppo culturale come strumento di crescita e riscatto territoriale – come dimostra l’acquisizione del prestigioso titolo di “Città che legge” – ritiene che la cultura rappresenti una risorsa fondamentale per la valorizzazione del territorio.

Leggi anche

Sostegno di Cinquefrondi alla candidatura di Reggio Calabria

“Per questo motivo, esprimiamo il nostro appoggio incondizionato e con grande orgoglio alla candidatura di Reggio Calabria, non limitandoci a un semplice riconoscimento, ma favorendo la creazione di un’intesa interistituzionale in grado di stimolare forme di collaborazione essenziali per la realizzazione di attività e progetti che possano rappresentare un motore di rigenerazione urbana e di riqualificazione dell’offerta culturale”.

La candidatura di Reggio Calabria costituisce, dunque, un’opportunità imperdibile per avviare un processo di trasformazione che possa coinvolgere l’intero territorio, stimolando una crescita sostenibile e integrata.