CIP: Maurizio Marrara confermato Giunta Nazionale Delegato Regionale FINP

Con grande orgoglio il Presidente del CIP Calabria, dott. Antonino Scagliola, ci informa che l’Architetto Maurizio Marrara, è stato riconfermato dalla Giunta Nazionale come Delegato Regionale FINP per il prossimo quadriennio olimpico.

Nel 2015 entra nella famiglia FINP subentrando all’attuale consigliere Nazionale Nini Gambino, al tempo delegato Sicilia e commissario per la Calabria. Rilancia il settore Paralimpico calabrese ottenendo una crescita esponenziale di numero di società affiliate e numero di tesserati. Riesce a dare continuità sul territorio nella programmazione di manifestazioni di carattere regionali ed interregionale sia in vasca che a mare. Porta avanti il messaggio di integrazione fra atleti disabili e atleti normo attraverso delle manifestazioni con FIN ed EPS.

Laurea istruttori FINP in tutta la regione attraverso dei corsi di alta Formazione specializzati all’insegnamento del nuoto adattato per le diverse tipologie di disabilità.

Dichiara inoltre il presidente Scagliola, che Maurizio Marrara si è dimostrato “