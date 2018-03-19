Si è svolta la conferenza stampa di presentazione del torneo che ha evidenziato come quest’anno più che mai saranno esaltati i valori culturali e di solidarietà oltre che sportivi.

Il programma dal 23 marzo al 7 aprile

Dal 23 marzo al 7 aprile il circolo “Rocco Polimeni” sarà una delle tappe regionali per le qualificazioni agli internazionali d’Italia riservate alla terza, seconda, e prima categoria. Centoveniti giocatori e ottanta giocatrici, partendo dalla fase provinciale si scontreranno.

Attualmente ha ricordato il direttore sportivo Emilio Cozzupoli si stanno disputando i tornei della serie C maschile, protagonista insieme a quella femminile nella fase regionale, per quanto riguarda la serie A2 invece si cimenterà da ottobre e dicembre.

Le partnership della kermesse

Igino Postorino, presidente del circolo, dal canto suo, felice di accogliere gli eventi, ha snocciolato le numerose e prestigiose partnership della kermesse, a partire dall’Università Mediterranea e Dante Alighieri, gli istituti scolastici, il Panathlon, il Rerghium Juli, Consorzio del Bergamotto, Aido, AIl e Adspem. Insieme a questo folto gruppo ci sarà anche una raccolta fondi a favore dell’Hospice Via delle Stella, per la soddisfazione del vicepresidente Salvatore VIta. All’interno di questo ricco programma ci sarà il 14 aprile anche il primo Memorial “Lucia Di Lorenzo”, sorella del socio del circolo Pasquale Di Lorenzo, donna prematuramente scomparsa, persona vivace e capace di infondere energia come ha raccontato la sua istruttrice Angelita Racco, promotrice della giornata all’insegna del fitness, del ballo con “Progetto Salsa” ed animazione per bambini a cura di “Space Party”.

Altrettanto significative le sinergie con l’associazione Biesse, presieduta da Bruna Siviglia, con la Fondazione “Clara Travia Cassone” e “Benedetta è la Vita” e con l’Adspem rappresentata da Pinuccia Strangio.

I campionati nazionali di dama

Altrettanto importanti saranno i campionati nazionali di dama, con diversi campioni, tra cui il reggino Domenico Fabbricatore, che si disputeranno a fine giugno, come annunciato da Giorgio Ghittoni ed il torneo di scacchi organizzato in collaborazione con ADS Scacchi Sempreverde, rappresentati per l’occasione dal dott. Gabriele Quattrone e Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI).