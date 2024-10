Reggio Calabria, rigenerazione urbana: investimenti previsti da Catona a Trunca

Definiti gli interventi per il miglioramento infrastrutturale della città nell’ottica di una rigenerazione urbana. Previsti lavori da Catona a Trunca a 360 gradi su ambiente e servizi. Inserita nuovamente la riqualificazione del quartiere Candeloro.

Cis : contratti istituzionali di sviluppo

Scaduti i termini per la presentazione dei progetti da inviare a Roma per ottenere i finanziamenti dei Contratti istituzionali di Sviluppo. Uffici e giunta al lavoro per non farsi trovare impreparati sullo strumento che potrebbe davvero cambiare il volto alla città.

I Cis sono strumenti mediante i quali il governo mette a disposizione investimenti che si sviluppano in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi; opere infrastrutturali di rilievo nazionale, interregionale e regionale, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese. Attraverso tali accordi, è possibile accelerare la realizzazione di opere ritenute strategiche e l’utilizzo dei Fondi strutturali europei, che possono finanziare gli investimenti dei CIS, oltre a risorse nazionali, tra le quali il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Leggi anche

I progetti

Palazzo San Giorgio ha approvato una serie di provvedimenti volti a far accelerare l’iter sulla realizzazione delle opere e in particolare sono questi i progetti Pon Metro a valere sulle risorse del programma React-Eu: rinnovo parco mezzi amministrazione comunale con 1 milione di euro; riefficientamento energetico illuminazione pubblica 3,5 mln; rifunzionalizzazione dei quadri elettrici dei pozzi (due milioni); riqualificazione energetica impianti sportivi e annesso recupero delle strutture e esterne (1,5 mln); riqualificazione e sistemazione ambientale di piazza Martiri della rivolta 500.000 euro; verde pubblico – riqualificazione del lungomare di Catona con interventi leggeri di rigenerazione urbana (1,5 mln); bonifica e riqualificazione a verde aree dismesse Trunca, Rosario Valanidi, Santa Venere (due milioni); creazione di un parco natura a tutela e valorizzazione dell’area Sic di Catona e rigenerazione del campo sportivo adiacente (1,1 mln).

Inseriti anche studi di prefattibilità connessi agli interventi di tutela e valorizzazione costiera avviati con React-Eu per duecentomila euro. Sono stati nominati, inoltre, i responsabili unici dei procedimenti per il nuovo Waterfront Museo del Mediterraneo con ben 60 milioni; poi il porto turistico e riqualificazione del quartiere Candeloro con venti milioni di euro; lavori di risanamento e completamento lungomare di Gallico con dieci milioni di euro; recupero e riqualificazione del dismesso Monastero della Visitazione; riqualificazione campo Coni; completamento e valorizzazione area a monte e a valle campo Coni; riqualificazione ed ampliamento via Cappellieri Gallico; progetto integrato centro agroalimentare-trasporti pubblici Mortara; riqualificazione dell’ex mercato coperto Girasole; ampliamento cimiteri comunali ; riqualificazione lido Comunale. Progetti di ampio respiro che cambieranno la città nei prossimi mesi.

Il sindaco f.f. Brunetti ha dichiarato più volte che la sfida della spesa dei fondi è fondamentale per il rilancio della città e ha confermato che i progetti per i Cis saranno spediti e che si sta lavorando per mettere a punto tutta la strategia per cambiare il volto di Reggio.