Nell’ambito del Maggio dei libri 2018, leggere fa crescere, per sottolineare il valore della lettura quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, lunedì 7 maggio, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, alle ore 16:45, il Centro Internazionale Scrittori presenta il volume “Il Santo Cappuccino Angelo d’Acri” di Giustina Aceto – Tau Editrice.

Introduce l’incontro Francesco Massara, già presidente delle ACLI Regionali e Provinciali. Relazionerà S. E. Mons. Vittorio Mondello, Arcivescovo Emerito della Diocesi di Reggio Calabria-Bova. Sarà presente l’autrice Giustina Aceto, docente universitaria e autrice di numerose pubblicazioni.

Coordinerà la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. In questo volume su “Il Santo Cappuccino Angelo d’Acri” Giustina Aceto ci fa rivivere questo personaggio singolare, attraverso i percorsi della storia, della documentazione archivistica e dell’arte, dell’iconografia e della bibliografia, puntualmente scandagliati e opportunamente segnalati per chi trova ristoro nella conoscenza sicura a servizio della verità, e per chi ha occhi e anima per vedere la bellezza del segno dell’arte, portata alla luce da una ricerca ardua e appassionata insieme.

La monografia è stata pubblicata subito dopo la canonizzazione di Angelo d’Acri avvenuta il 15 ottobre 2017.