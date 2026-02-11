Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria

In discussione ordini del giorno su Alta Velocità e sui danni del Ciclone Harry. Tra i punti all'ordine del giorno anche nuovi Regolamenti e la surroga del Consigliere Giuseppe Ranuccio con il subentrante Consigliere Giovanni Latella

Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, sentiti i capigruppo, è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno sabato 14 febbraio 2026, con inizio alle ore 9:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione con inizio alle ore 10:00, per discutere e deliberare su diverse proposte all’ordine del giorno.



I lavori d’aula si apriranno con la trattazione di due ordini del giorno dedicati ad argomenti di attualità territoriale, con specifiche discussioni sui danni causati dal “Ciclone Harry” e sul tema dell’“Alta velocità”.



Sotto il profilo della composizione dell’assemblea, si procederà alla surroga del consigliere Giuseppe Ranuccio con il consigliere Giovanni Latella.

L’attività deliberativa proseguirà con un corposo pacchetto di regolamenti volti a disciplinare diversi settori dell’Ente. Tra i principali figurano: il recepimento del Regolamento regionale per il Corpo della Polizia Metropolitana;

il Regolamento della Biblioteca Metropolitana “Palazzo della Cultura Pasquino Crupi”;

l’aggiornamento del sistema integrato dei controlli interni; la gestione degli archivi e lo scarto documenti;

il Regolamento per la gestione e l’utilizzo delle sale e degli spazi di pregio; gli oneri istruttori per le Autorizzazioni Uniche Ambientali.



All’attenzione dell’aula Repaci di Palazzo Alvaro anche l’approvazione dei verbali di sedute precedenti, il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e, in chiusura, l’approvazione degli indirizzi strategici per la sezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028.