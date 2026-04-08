Fermento & Boccaccio insieme per una serata speciale tra pizza, mare e territorio

Un appuntamento che mette insieme due giovani imprenditori reggini e due visioni che parlano la stessa lingua: quella della qualità, della ricerca e del forte legame con il territorio

Tra identità del territorio, creatività e voglia di fare rete. Nasce da qui la serata evento in programma mercoledi 15 aprile da Fermento, a Villa San Giovanni, dove la pizzeria di Domenico Chirico ospiterà una collaborazione speciale con Boccaccio 1973 Il Pescatore, storica realtà guidata da Francesco Sottilaro.

Un appuntamento che mette insieme due giovani imprenditori reggini e due visioni che parlano la stessa lingua: quella della qualità, della ricerca e del forte legame con il territorio. Non una semplice cena, ma un percorso pensato per raccontare sapori, prodotti e contaminazioni capaci di unire mare, tradizione e innovazione.

L’idea è chiara: fare squadra e trasformare l’incontro tra due realtà del territorio in un’esperienza gastronomica costruita su piatti originali, studiati per l’occasione e pensati per sorprendere il pubblico.

Fermento e Boccaccio insieme per una serata speciale

Da una parte Fermento, progetto giovane e già riconoscibile per la sua idea di pizza contemporanea, per gli impasti studiati e per una proposta che guarda alla sperimentazione senza perdere il contatto con la tradizione. Dall’altra Boccaccio 1973 Il Pescatore, nome ben conosciuto e legato alla cultura del pesce e della cucina di mare.

Dall’incontro tra queste due realtà nasce così una serata che punta tutto su territorialità, sinergia e collaborazione tra giovani imprenditori, con l’obiettivo di valorizzare prodotti, materie prime e identità gastronomica di un’area che ha ancora tanto da raccontare.

“Abbiamo voluto creare una serata che fosse prima di tutto un incontro tra idee, esperienze e amore per il territorio. Mettere insieme Fermento e Boccaccio significa unire due percorsi diversi ma molto vicini, con la stessa attenzione alla qualità e con la volontà di proporre qualcosa di autentico e originale”, le parole di Domenico Chirico.

Sulla stessa linea anche Francesco Sottilaro, che sottolinea il valore della collaborazione tra attività giovani e radicate nello stesso contesto: “Crediamo molto nella rete tra realtà del territorio. Quando ci sono passione, identità e visione comune, collaborare diventa naturale. Questa serata nasce proprio dal desiderio di valorizzare ciò che siamo e ciò che la nostra terra può offrire”, afferma Sottilaro.

Il menu dell’evento: piatti speciali tra mare, pizza e abbinamenti ricercati

Per la serata del 15 aprile è stato studiato un menu dedicato, che accompagnerà i presenti in un percorso tra fritti creativi, tonno, impasti signature e finale dolce.

Si parte con il supplì al nero di seppia, ricotta salata, pesto di rucola e limone bruciato, antipasto che apre subito il dialogo tra intensità e freschezza.

Poi spazio al cubotto con tartare di tonno, maionese al cappero, finocchio e basilico, accompagnato dal Costa Viola Bianco.

Nel percorso trova posto anche il trancio croccante romana con roast-fish di tonno, crema di patate al rosmarino e pomodorino confit, insieme al trancio Fermento con sugo Boccaccio.

A seguire, un altro assaggio pensato per lasciare il segno: trancio cacio, pepe, cozze e broccoli “ffuati”, accompagnato dal Costa Viola Rosso.

La chiusura è affidata a un dessert fuori dagli schemi: maritozzo cioccolato bianco, bergamotto, menta e pepe.

Il menu comprende anche 2 pairing di vino, acqua e coperto inclusi, al prezzo di 35 euro.

Due giovani imprenditori, una stessa visione

Il senso forte della serata sta nella collaborazione tra due locali che scelgono di investire sul territorio non solo a parole, ma con progetti concreti. Fermento e Boccaccio mettono al centro la loro identità, il valore delle relazioni e la volontà di fare impresa restando legati alle radici.

La collaborazione tra Domenico Chirico e Francesco Sottilaro diventa anche un messaggio preciso: il territorio può crescere quando le sue energie migliori si incontrano, dialogano e costruiscono insieme nuove occasioni.

L’appuntamento è quindi per mercoledi dì 15 aprile da Fermento, in via San Filippo Neri 37 a Villa San Giovanni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 344 795 5510.