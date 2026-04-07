Ilenia Massara e il sogno del Destination Wedding in Calabria: l’autenticità che conquista il mondo

C’è una terra che non aspetta altro che essere svelata, un mosaico di pietre antiche e riflessi cobalto dove ogni angolo sussurra una storia millenaria. È in questo scenario, tra l’intenso profumo del bergamọtto ed il respiro selvaggio del mare, che potrebbe nascere un nuovo e potente motore per l’economia: destination wedding Calabria, una visione creativa ed ambiziosa della reggina Ilenia Massara.

Recentemente, a Roma, tra le luci di un prestigioso contest nazionale, Ilenia è stata consacrata tra le prime tre professioniste emergenti in Italia nella categoria Destination Wedding. Ma mentre si trovava tra i giganti del settore, il suo cuore è tornato a casa, tra lo Jonio e il Tirreno.

Un riconoscimento che accende la visione

Foto di Carlotta Tortorelli

Cosa ha rappresentato per te questo traguardo?

“È stata una scintilla potente. Essere riconosciuta a livello nazionale è un onore, ma per me è soprattutto un’occasione per riflettere sul potenziale inespresso della Calabria. Dopo oltre dieci anni di esperienza maturata in Toscana — la culla mondiale dei matrimoni di destinazione — ho sentito che era il momento di elevare la mia regione a protagonista del mercato internazionale. La Calabria è ancora una “sposa segreta”, un tesoro che attende solo di essere svelato con gli occhi giusti, ma che senza un sistema resterà tale”.

L’”alter ego” degli sposi: etica e visione di Ilenia Massara

Foto di Daniele Torella

Il segreto del successo di Ilenia risiede nel suo “X Factor“: un mix di esperienza tecnica, ricerca estetica ed una comunicazione empatica che la rende, per le coppie straniere, un vero e proprio “alter ego”.

Come costruisci questo rapporto?

“È un atto di fede che richiede un’etica ferrea. Per le coppie straniere che sognano l’Italia ma temono le barriere logistiche, io divento il loro punto di riferimento costante. La mia agenda guarda lontano, con prenotazioni che arrivano già al 2028, perché un Destination Wedding è un percorso complesso che dura anni. Significa curare “maniacalmente” ogni desiderio, dal coordinamento dei voli ai transfer, fino alla scelta degli alloggi, garantendo una reperibilità che faccia sentire gli sposi sempre al sicuro, come se fossero qui con me”.

La Calabria: un tesoro che attende di essere svelato

Foto di Daniele Torella

Perché un mercato globale così esigente dovrebbe scegliere proprio la Calabria rispetto a mete più blasonate?

“Perché oggi il mondo del destination wedding brama l’autenticità, quella vera. E la Calabria possiede un’anima nuda e potente. Penso alla magia di Tropea, all’inquietudine poetica di Pentedattilo, all’eleganza bizantina di Gerace o al respiro selvaggio della Sila. È un patrimonio fatto di bergamotto, di eredità della Magna Grecia e di un artigianato prezioso che dovrebbe essere rivalutato, contrastando la fredda globalizzazione con il calore della nostra tradizione”.

La Calabria non ha nulla da invidiare ai colossi del turismo.

L’arte del dettaglio: dove il design incontra il cuore

Nei tuoi eventi si percepisce un equilibrio raro: il design che incontra il cuore. Come si traduce questa filosofia nei dettagli?

“Il lusso per me non è mai sfarzo fine a se stesso, ma racconto. Cerco una coerenza visiva che rispetti il contesto, giocando con i colori e le materie prime locali. La mia cifra stilistica vive nei dettagli che diventano ricordi: menù dipinti ad acquerello su supporti in legno, che gli invitati conservano come cartoline, o raffinati macarons decorati a mano, veri capolavori di pasticceria sartoriale. Portiamo l’eccellenza internazionale dentro le location più autentiche del territorio, senza mai tradirne l’identità”.

Un viaggio di tre giorni: il racconto della Costa Viola

Foto di Vincenzo Papasidero

Se avessi carta bianca, come accompagneresti i tuoi ospiti in un “matrimonio perfetto” alla scoperta della nostra terra?

“Sarebbe un’immersione totale nel mito. Il primo giorno sarebbe dedicato all’Accoglienza: una welcome bag curata con oggetti della tradizione ed una cena informale a Chianalea di Scilla, tra il profumo del pesce spada ed il mare che lambisce le case.

Il secondo giorno sarebbe quello del “Sì”: una cerimonia simbolica allestita su una terrazza panoramica sospesa nei colori della Costa Viola, seguita da un ricevimento che è uno storytelling gastronomico contemporaneo, tra show cooking e folklore autentico.

Infine, il congedo: un brunch rilassato tra i vigneti con i nostri sommelier o un’escursione nell’entroterra Grecanico, per scoprire l’antica arte della ceramica e della lavorazione del pane. Un atto d’amore verso gli ospiti e verso la terra”.

La sfida del 2026: una tavola rotonda per il futuro

Foto di Carlotta Tortorelli

La tua non è solo una missione promozionale, ma anche strutturale. Cosa bolle in pentola per il 2026?

“Sono consapevole che per competere con le grandi destinazioni internazionali non basta la bellezza, serve una linea condivisa. Per questo nasce Heritage Calabria, un progetto che definisce standard qualitativi condivisi per il destination wedding nella regione. Questo percorso culminerà con un incontro annuale, una tavola rotonda tra i migliori professionisti della regione e le istituzioni per sviluppare azioni pratiche e contatti solidi con l’estero, l’obiettivo è di trasformare la Calabria in una destinazione riconoscibile e competitiva a livello internazionale. La Calabria è piena di talenti straordinari, ci manca solo una visione comune. Il punto non è stupire, ma lasciare in chi ci visita la sensazione di aver vissuto qualcosa di unico e coerente. Nella mia visione la Calabria non è più solo una terra di confine, ma il luogo in cui i sogni possono trovare casa”.

Maggiori informazioni

Ilenia Massara | Event Director & Destination Wedding Specialist |

MASSARA EVENTS