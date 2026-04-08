A scuola di sicurezza Fiat: Vumbaca Mobility Solutions porta la ‘Topolino’ al liceo da Vinci – FOTO

Una giornata di formazione, confronto ed esperienza diretta per parlare ai più giovani di sicurezza stradale e mobilità sostenibile. Si è svolta lunedì 30 marzo, al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, l’iniziativa “A scuola di sicurezza Fiat”, appuntamento inserito all’interno del progetto nazionale promosso da Fiat e gestito da Neways, in collaborazione con UNASCA, l’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica. Tra i protagonisti della tappa reggina Vumbaca Mobility Solutions.

L’incontro ha coinvolto circa 140 studenti delle classi terze e quarte, ragazzi tra i 15 e i 17 anni, chiamati a confrontarsi su temi oggi più che mai centrali.

A guidare il confronto sono stati il referente UNASCA Santo Bagalà e gli agenti della Polizia Locale, che hanno illustrato ai ragazzi i principali aspetti legati al rispetto del codice della strada, all’attenzione verso gli altri utenti e all’importanza di uno stile di guida consapevole.

A rendere ancora più efficace il messaggio è stata la parte pratica dell’iniziativa, alla quale Vumbaca Mobility Solutions ha dato un contributo diretto portando a scuola la Fiat Topolino, protagonista del progetto nazionale. Il quadriciclo elettrico 100%, guidabile già dai 14 anni con patentino AM, è stato al centro di una esperienza concreta e particolarmente apprezzata dagli studenti.

Dopo la parte teorica, infatti, i ragazzi hanno avuto la possibilità di salire a bordo della Fiat Topolino e partecipare ad un test drive all’interno del cortile della scuola, affiancati dai driver UNASCA. Un momento molto atteso, che ha permesso agli studenti di avvicinarsi in modo innovativo ai temi della mobilità urbana, della sostenibilità ambientale e della sicurezza alla guida.

L’iniziativa ha saputo così unire informazione e sperimentazione sul campo. Un format dinamico, capace di parlare ai più giovani con strumenti concreti e linguaggi vicini alla loro quotidianità.

La tappa di Reggio Calabria rientra nella seconda edizione del progetto didattico TOPCLUB, che per l’anno scolastico 2025/2026 coinvolge circa 18 mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane. L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sicurezza stradale e delle sfide ambientali.

Per Vumbaca Mobility Solutions, la partecipazione all’evento rappresenta un segnale preciso: essere concessionaria oggi non significa soltanto proporre veicoli, ma anche contribuire alla diffusione di una nuova cultura della mobilità. Una mobilità più attenta alla persona, all’ambiente e alla responsabilità individuale.

La giornata del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci ha lasciato il segno proprio per questo: un’esperienza concreta, utile e coinvolgente, che ha saputo mettere insieme scuola, istituzioni, formazione e innovazione. E che ha confermato il valore di iniziative capaci di parlare ai giovani partendo dalla realtà, dalla strada e dalle scelte di ogni giorno.