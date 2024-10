Città Metropolitana di Reggio Calabria, approvazione del bilancio al primo posto

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si appresta a approvare il Bilancio d’esercizio Finanziario per gli anni 2018, 2019, 2020, secondo l’iter previsto per l’Ente.

In particolare, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha convocato il Consiglio per oggi, 9 luglio 2018, alle ore 15 in prima convocazione, e sempre oggi 9 luglio, alle ore 16 in seconda convocazione, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Corrado Alvaro. L’Assise discuterà e delibererà in merito al seguente Ordine del Giorno: Surroga del Consigliere Metropolitano Salvatore Mafrici con il Sindaco di Delianuova Francesco Rossi ai sensi del combinato disposto dei commi 25 e 39, art. 1, legge 7 aprile 2014, n. 56; “Modifica al Regolamento per la concessione del patrocinio, dell’uso del gonfalone, dei contributi, degli accordi di collaborazione e sponsorizzazione” della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, approvato con delibera di Consiglio Metropolitano n. 10 del 20/03/2018; “Modifica dell’art. 33 dello Statuto vigente ed istituzione dell’ articolo 9 bis “; Approvazione Regolamentazione di dettaglio per l’ammissione delle opere da esporre presso Il Palazzo Della Cultura “P. Crupi” di Reggio Calabria; Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2018-2020 ed Elenco Annuale 2018; “ D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (D.U.P.) ai sensi dell’art. 170 del Tuel 267/2000 “; “Approvazione Schema di Bilancio d’esercizio Finanziario anni 2018/2019/2020”.

Domani, martedì 10 luglio 2018 alle ore 11, si riunirà la Conferenza della Metro City, per discutere e deliberare in merito all’Approvazione della modifica dell’art. 33 dello Statuto vigente ed l’istituzione dell’articolo 9 bis”; Parere sulla delibera del Consiglio Metropolitano avente ad oggetto “ D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; Approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (D.U.P.), ai sensi dell’art. 170 del Tuel 267/2000”; Parere sulla delibera del Consiglio Metropolitano avente ad oggetto “Approvazione Schema di Bilancio d’esercizio Finanziario anni 2018/2019/2020”.

Infine, secondo e ultimo step, nel pomeriggio di domani, alle ore 15 in prima convocazione, e alle 16 in seconda, torna a riunirsi il Consiglio per l’approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (D.U.P.), ai sensi dell’art. 170 del Tuel 267/2000”; e per l’“Approvazione definitiva del Bilancio d’esercizio Finanziario anni 2018/2019/2020”.