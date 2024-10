Città di Sant’Agata-Reggina: al via la prevendita del settore ospiti

Modalità e prezzi per l'acquisto del tagliando per i tifosi amaranto

Domenica si torna in campo per la terza giornata di campionato. Reggina impegnata in trasferta contro il Città di Sant’Agata. Parte la prevendita.

Prevendita biglietti

È attiva la prevendita dei tagliandi riservati al Settore Ospiti presso il seguente punto vendita:

•⁠ ⁠BCenters, Via Sbarre Centrali 260 – Reggio Calabria

Per i tifosi ospiti sarà anche attiva la vendita dei tagliandi presso il Botteghino dello stadio ‘Biagio Fresina’ a partire dalle 14 di domenica 15 settembre.

Prezzi dei tagliandi saranno i seguenti:

Intero – € 12.00

Ridotto 14-18 Anni – € 6.00

Under 14 – INGRESSO GRATUITO