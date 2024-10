Reggina: mister Inzaghi a Sky Sport prima della sfida al Cittadella

Qualche minuto prima dell’incontro, mister Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: “Quando non arrivano i risultati c’è un pò d amarezza, ma se ne viene fuori solo con il lavoro, le prestazioni ci sono sempre state. Arriveranno anche i risultati. La nostra forza è il gruppo, abbiamo un’ottima panchina, sarà una gara complicata perchè contro il Cittadella non è mai facile per nessuno., Dobbiamo risollevare il nostro morale, se siamo lì in alto è perchè siamo una squadra forte, non dimentichiamoci la nostra posizione in classifica“.

