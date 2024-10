“Cittadini per il cambiamento”, Pizzimenti nomina coordinatori e responsabili

“La neonata associazione “Cittadini per il Cambiamento”, continua a riscuotere ogni giorno adesioni sempre più crescenti al punto da avere raggiunto la quota di 350 soci”.

Lo dichiara il Presidente dell’associazione Nuccio Pizzimenti, che prosegue:

“Particolarmente numerosa l’adesione di molti giovani reggini che hanno trovato interesse ed entusiasmo negli obiettivi dell’associazione mirati a valorizzare le potenzialità di sviluppo storico, culturale ed economico che la città di Reggio Calabria possiede. Accanto ai giovani anche tanti imprenditori che desiderano dare il loro contributo per sviluppare progetti e strategie destinate a creare valide interlocuzioni con la Regione Calabria, le istituzioni locali e l’Università di Agraria con l’obiettivo di poter incentivare e sostenere lo sviluppo delle colture autoctone e di eccellenza sparsi nel territorio cittadino e in quello metropolitano”.

Pizzimenti continua:

“Alimentare l’economia cittadina attraverso proposte concrete e lungimiranti destinati a valorizzare la vocazione turistica ed i rapporti commerciali con i paesi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo, tenuto conto che in questo contesto la città di Reggio Calabria possiede una posizione baricentrica, rappresenta una strategia che l’associazione intende privilegiare Poiché l’economia della città è fondata principalmente su un’attività terziaria, lo Stato continua ad essere il principale datore di lavoro e motore economico”.

“La mancanza di insediamenti produttivi e la presenza, sempre più dilagante, della disoccupazione giovanile che costringe molti giovani reggini a varcare addirittura i confini nazionali per trovare lavoro, sono aspetti che dovrebbero portare le istituzioni locali ad individuare strategie e percorsi mirate a stimolare gli imprenditori ad investire in quei settori economicamente promettenti come quello turistico e agroalimentare. Realizzare invece iniziative e progetti indirizzati ad alimentare l’economia e diffondere la cultura d’impresa attraverso un agire destinato a cogliere e rappresentare le esigenze e le istanze di cambiamento profondamente avvertite dai cittadini e da numerosi imprenditori, rappresenta la base su cui è stata adagiata l’attività dell’associazione”.