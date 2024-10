Ponte sullo Stretto, sopralluogo di Ciucci a Villa: il plauso della minoranza consiliare

Il gruppo consiliare Villa in Comune plaude all’iniziativa del Presidente Ciucci di aver voluto visitare i luoghi interessati alla realizzazione del collegamento stabile tra Villa San Giovanni e Messina, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e di alcuni componenti della minoranza stessa.

Ci auguriamo che tale percorso avviato dall’Amministratore Delegato di Stretto di Messina Dott. Pietro Ciucci, in continuità con quanto fatto in passato con le precedenti amministrazioni comunali, possa essere un buon viatico per poter attuare una concreta sinergia istituzionale e politica con il governo locale in modo che la realizzazione dell’opera sia sempre meno “impattante” per il territorio nel convincimento dell’indispensabilità dell’opera, come più volte affermato, quale elemento trainante di sviluppo dell’intero mezzogiorno d’Italia.

La minoranza, seppur con breve preavviso, ha inteso aderire all’invito alla riunione nella consapevolezza dell’importanza del ruolo strategico che ha assunto nuovamente l’Amministratore Ciucci tenuto conto che per troppo tempo la realizzazione dell’opera ha trovato delle accelerazioni e delle brusche frenate che hanno determinato conseguenti ed evidenti difficoltà.

Il Ponte sullo Stretto è una grande opera d’ingegneria dalle importanti ricadute economiche e sociali, è necessario l’impegno di tutti.

La fermezza, la presenza e l’autorevolezza del massimo esponente della Stretto di Messina S.p.A. Ciucci, profondo conoscitore dell’opera e delle relative implicazioni infrastrutturali e tecniche che da essa ne conseguono, non può che rafforzare la posizione del nostro territorio e di noi tutti che intendiamo salvaguardare e tutelare gli interessi del luogo in primis oltre alla realizzazione dell’opera più importante per il Sud Italia.