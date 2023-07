Classifica Governatori, bene Occhiuto: primo al Sud, quarto assoluto

Governance Poll del Sole 24 Ore, Roberto Occhiuto ai piedi del podio. Il presidente della Regione Calabria guadagna un punto, rispetto all’anno scorso, passando dal 58 per cento dei consensi al 59 e conquista il quarto posto in classifica ex aequo con Giovanni Toti (Liguria), di Forza Italia come lui. Buono il risultato ottenuto da Occhiuto, primo tra quelli del sud. Dopo di lui, De Luca (Campania), nono con il 54,5 per cento delle preferenze.

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, e il vincitore dell’edizione 2023 del Governance Poll, la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali, svolta per Il Sole 24 Ore del Lunedì da Noto Sondaggi.

Il 69% degli emiliano-romagnoli, se si votasse oggi, sarebbe pronto a esprimere nuovamente la propria preferenza per Bonaccini. Percentuale che gli permette di superare Luca Zaia, governatore del Veneto, primatista nel 2022, che ottiene comunque un ragguardevole 68,5 per cento. Al terzo posto di piazza Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) con il 64 per cento. In coda ci sono invece Christian Solinas (Sardegna) con il 35% e Michele Emiliano (Puglia) con il 43 per cento.

Anche se l’esito del Governance Poll è un giudizio sulle singole esperienze amministrative locali, è interessante il dato politico: tra i quattro governatori di centro-sinistra, Bonaccini è l’unico che migliora la propria percentuale rispetto al 2022. I 13 governatori di centro-destra, invece, si dividono tra chi guadagna terreno e chi lo perde.