Al Clivia Reggio Village ripartono le attività. Cozza pronto per il suo Individual (foto)

Il 25 maggio ha segnato un momento significativo per gli sportivi. Con la riapertura delle palestre e dei centri sportivi, si è nuovamente dato spazio a chi è stato costretto dalla pandemia a fermarsi per qualsiasi tipo di attività. Al Clivia Reggio Village la società dell’Asd Valanidi si è fatta trovare pronta per rimettere in moto le proprie attività, che hanno preso il via dalla giornata di ieri.

Protocollo sanitario che viene rispettato attraverso il distanziamento tra i giovani atleti divisi in più stazioni e con il pallone sanificato prima e dopo per ognuno di loro. Massima attenzione agli ingressi, nessun uso degli spogliatoi e tecnici dotati di mascherina e guanti sempre attenti e scrupolosi.

Per evitare gli assembramenti, vista l’ampia disponibilità della struttura, i gruppi sono stati divisi per giorni ed orari ed il primo giorno di lavoro ha messo in evidenza la compostezza e la disponibilità da parte di tutti i partecipanti. La scuola calcio completerà il suo percorso stagionale il prossimo 12 giugno.

Giusto il tempo di staccare per qualche giorno e dal 15 dello stesso mese, prenderà il via il terzo Individual diretto da Francesco Cozza. Con le stesse identiche norme e modalità, le sedute di allenamento saranno però, quotidiane da lunedi a venerdi dalle ore 9 alle 12. Autocertificazione e certificato medico di idoneità all’attività sono i requisiti per poter procedere all’iscrizione.

Per informazioni, ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo Clivia Reggio Village di Viale Messina, oppure telefonando al 328.1267645. Le iscrizioni sono a numero chiuso.