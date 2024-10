Closing Viola, Menniti: “La finalizzazione dell’operazione ad un passo”

Durante la trasmissione Momenti Neroarancio su Video Touring 655, Alessandro Menniti ha illustrato le evoluzioni della situazione neroarancio:

“Ho incontrato, proprio oggi l’avv. Benedetto per tre punti cardine della vicenda, lodo Condello, questione impiantistica e la situazione del bilancio. Abbiamo imposto una scadenza, tramite comunicato stampo nei giorni precedenti, perché la questione è durata troppo. L’incontro di oggi con il legale del dott. Muscolino è servito, abbiamo trovato una quadra in quanto stiamo cercando il prima possibile di finalizzare l’operazione. Però non posso fare un salto nel buio nel me lo posso permettere”.