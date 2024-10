Closing Viola, ultimatum della Mood Project. Fissata una scadenza

In merito alla situazione attuale, che prevede l’imminente closing per l’acquisizione della Viola Reggio Calabria, Mood Project, ha deciso di fissare come scadenza per la trattativa, il giorno 14/02/2019.

Se entro tale data infatti, non verranno siglati gli accordi che prevedono la risoluzione del lodo Condello, la rateizzazione del debito del Palazzetto, nonché la certificazione dei crediti del bilancio, Mood Project non formalizzerà nessuna proposta all’attuale proprietà.

Una situazione che il Dott. Coppolino sta cercando in tutti i modi di portare a buon fine spendendosi in prima persona e mostrandosi collaborativo in ogni aspetto.

Comunichiamo inoltre che in caso di mancato Closing, la nostra società, tutelerà i propri interessi nelle opportune sedi, valutando l’ipotesi di un risarcimento danni, presentando tutta la documentazione in nostro possesso alle autorità competenti.

Certi e fiduciosi che questa fase di stallo, si concluda nel migliore dei modi, per il bene della società e dei suoi componenti, vi terremo aggiornati su eventuali nuovi sviluppi.