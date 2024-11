Reggio, la CNA smentisce l’assessore Lanucara: ‘Non abbiamo mai partecipato agli incontri’

Regolamento su Gazebo e Dehors fermo al Comune di Reggio Calabria e rapporti tra l’assessorato alle Attività Produttive e le associazioni di categoria, dura la presa di posizione del CNA.

“La CNA Metropolitana reggina, in riferimento alle dichiarazioni dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria, di qualche giorno fa, intende precisare di non aver mai partecipato ai diversi incontri promossi dall’assessorato.

Anzi, ad onor del vero, a quelle riunioni oltre a Confcommercio e CNA non è mai intervenuta la stragrande maggioranza delle Organizzazioni datoriali.

Queste assenze, ove ce ne fosse bisogno, sottolineano la posizione delle varie Associazioni di categoria di non condivisione del percorso intrapreso dall’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria. Ciò, non può essere attribuito a pregiudizi di tipo personale ma ad errori, a parer nostro, di natura politica.

Avremmo preferito, nel momento in cui l’incarico di Assessore si concretizzava, un incontro informale per conoscere il progetto, il percorso e le priorità sui tanti temi avviati con il precedente Assessore. L’attuale situazione, nell’interesse delle imprese e della città in generale, deve essere portata alla normalità. Pertanto auspichiamo, in tempi brevi, un incontro con Il Sindaco”, si legge nella nota del CNA inviata alla nostra redazione.