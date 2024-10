Coldiretti: aperte le iscrizioni premio Oscar Green, sempre più imprese giovani in agricoltura

Sono aperte le iscrizioni all’Oscar Green, il premio nazionale promosso da Coldiretti Giovani Impresa che quest’anno è arrivato alla undicesima edizione. Il concorso punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’Agricoltura. Le imprese dei giovani imprenditori calabresi negli anni – riferisce Coldiretti – hanno dato prova di idee e realizzazioni innovative, creative e sostenibili posizionandosi sempre nella fase finale ottenendo anche il primo posto.

La voglia di agricoltura è tanta: – afferma il Presidente Molinaro – basti pensare che nel bando regionale del PSR 2014-2020 per l’insediamento dei giovani in agricoltura sono state presentate, oltre 2200 domande: aziende con un sicuro potenziale occupazionale per la nostra Regione; un trend che si consolida – aggiunge – che è la dimostrazione di un accentuato dinamismo nella natalità delle imprese condotte da giovani che naturalmente, vogliono essere più produttive e innovative, rimpiazzando anche quelle meno dinamiche e competitive.

Insomma imprese da 10 e lode! Le domande di insediamento sul PSR dimostrano che i giovani stanno investendo in agricoltura e siamo sicuri – ribadisce – che il risultato sarà quello di aggiungere varietà e dinamismo a un mondo in continua evoluzione.

Abbiamo un potenziale a cui attingere fatto di economia locale di capacità di utilizzare l’innovazione per dare lustro alle tradizioni e ai prodotti locali, così come il ruolo dell’imprenditore per la tutela e l’arricchimento del territorio. L’obiettivo di Oscar Green è di scovare le imprese che fanno innovazione. “Anche per questo – informa – abbiamo dato il via a una serie di appuntamenti nella regione per incontrare di persona le realtà imprenditoriali”.

Sono sei le categorie con cui si può concorrere: Impresa Terra che si rivolge a progetti che valorizzano nuovi percorsi tecnologici e di comunicazione; Campagna Amica che mette al centro la capacità di valorizzare i prodotti Made in Calabria attraverso il rapporto tra impresa e consumatori; We Green per le imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile; Fare Rete che prende in considerazione modelli di imprese, cooperative, consorzi agrari, società agricole e start up, capaci di creare reti sinergiche in grado di massimizzare i vantaggi delle aziende agroalimentari e del consumatore finale; Agri-You rivolto ai progetti che sposano il concetto di agricoltura sociale, ovvero volti a rispondere a bisogni della persona e della collettività; Crea, la nuova categoria che premia progetti che si distinguono per creatività e innovazione sia di prodotto che di metodo.

Per informazioni ed iscrizioni il cui termine è il 31 marzo p.v. gli interessati possono utilizzare direttamente al sito www.oscargreen.it oppure contattare gli uffici provinciali e zonali di Coldiretti Calabria.