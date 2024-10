Coldiretti Giovani Impresa presenta gli Oscar Green 2017

La finale Regionale lunedì 10 luglio p.v. ore 17.00 a Catanzaro Lido-Agriturismo Basilea – loc. Bellino

Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa arrivato all’undicesima edizione che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’agricoltura sostenibile, sana, rispettosa dell’ambiente e che ha come testimonial le tante idee innovative di giovani agricoltori.

Lunedì 10 Luglio a Catanzaro Lido – Agriturismo Basilea – loc. Bellino alle ore 17.00 la proclamazione e premiazione degli Oscar Green 2017 dell’agricoltura calabrese. A contendersi l’ambito trofeo candidati giovani provenienti da tutta la regione con idee innovative ed imprese di successo. Le categorie in concorso per l’undicesima edizione sono: Agri-You, Campagna Amica, Crea, Fare Rete, Impresa 2.Terra e We Green per ciascuna delle quali verrà proclamato il vincitore.

Nello spirito del concorso, saranno premiate quelle idee imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione. Un occhio di riguardo sarà riservato ai progetti che avranno come obiettivo la tutela e l’arricchimento del territorio. Nel corso dell’iniziativa – informa Coldiretti – saranno raccontate anche attraverso un filmato, le esperienze innovative e originali dei vincitori, che poi saranno selezionati per la finale nazionale.

All’evento parteciperà il delegato regionale dei giovani Coldiretti Daniele Perrone e i delegati provinciali, il Presidente e il Direttore Regionali rispettivamente Pietro Molinaro e Francesco Cosentini. Coldiretti Giovani Impresa continua a mettere al centro l’impresa agricola come opportunità di successo individuale, ma anche come esaltazione del territorio e sensibilità tradizione e tipicità, che assicurano sviluppo e occupazione. A fare da cornice all’evento, un allestimento dei prodotti delle aziende agricole vincitrici e un “agriaperitivo”. “Esaltiamo il genio delle giovani imprese calabresi – commenta il Presidente Regionale di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro – che dicono concretamente si ad economia, politiche e territorio. Sono giovani -conclude – che lavorano sodo che hanno una visione imprenditoriale che valorizzando le ricchezze del terra, investono e producono occupazione”.