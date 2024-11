Collaborazione tra il centro studi Colocrisi e il Rhegium Julii

Nei giorni scorsi, il Centro Studi Colocrisi e il Circolo Culurale Rhegium Julii hanno siglato un accordo di collaborazione triennale. Il fine di quest’accordo è quello di rafforzare i rapporti di collaborazione tra le due associazioni, specie per quanto attiene l’organizzazione di manifestazioni ed attività che possano tornare utili al territorio e in special modo ai giovani.

Il Centro Studi Colocrisi, ha in corso attuazione il progetto denominato “Telecentro Centro di Aggregazione Giovanile Pluriservizio” a servizio dei giovani della zona nord di Reggio Calabria e in occasione di quest’accordo, come prima iniziativa, ha prestato collaborazione all’associazione Reghiun Julii per la sistemazione della biblioteca, trasferita di recente nella nuova sede. Sarà interesse dei due sodalizi contribuire attivamente a sviluppare una nuova coscienza percettiva e intergenerazionale attraverso la creazione di una rete collaborativa e di nuove strategie organizzative per l’animazione del territorio reggino.