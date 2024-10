Colombia, arrestati tre affiliati alla ‘ndrangheta per traffico di droga

Operazione antidroga in Colombia: arrestati tre colombiani collegati alla 'ndrangheta, accusati di traffico internazionale

La Procura della Colombia ha reso noto l’arresto di tre colombiani presumibilmente legati alla ‘ndrangheta, incaricati di inviare cocaina in Europa, e più in particolare verso il porto di Gioia Tauro, in Calabria.

Tre arresti in Colombia per traffico di cocaina verso l’Europa

In manette sono finiti César Alexander Hernández Caballero, Haroll Miranda Castaño e José William Méndez Caycedo, arrestati in operazioni condotte a Cartagena de Indias (nord) e Villavicencio (sud), accusati dei reati di “traffico, fabbricazione o trasporto di stupefacenti e associazione a delinquere”.

Il ruolo dei colombiani nel traffico di cocaina verso l’Europa

“I tre sono accusati di essersi procurati il cloridrato di cocaina e di averne garantito l’arrivo nel territorio europeo”, spiegano dall’ufficio del procuratore.

I colombiani spedivano la cocaina acquistata nel sud-ovest del Paese attraverso i porti dei Caraibi (nord), avvalendosi anche dell’aiuto di una fazione delle ormai defunte Farc, nota come Segunda Marquetalia.

Tonellate di cocaina trasferite in Europa

Secondo gli inquirenti, i tre hanno trasferito “tonnellate di sostanze stupefacenti”.

