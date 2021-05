Colori delle Regioni: la Calabria resta in zona gialla

La mappa delle Regioni in Italia. Non male la Calabria che resta in zona gialla

Dopo il monitoraggio Iss-ministero della Salute, con l'ordinanza di Speranza arriva il passaggio delle due isole in fascia gialla, l'unica area in arancione resta la Valle d'Aosta. Un'altra settimana, dunque, per la Calabria nella fascia a basso rischio.

I colori delle Regioni

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 14 maggio 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, in vigore a partire da lunedì 17 maggio, che porta in zona gialla le Regioni Sicilia e Sardegna.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 17 maggio 2021 è la seguente:

zona rossa : (nessuna Regione e Provincia autonoma);

: (nessuna Regione e Provincia autonoma); zona arancione : Valle d’Aosta;

: Valle d’Aosta; zona gialla : Abruzzo, Basilicata, Calabria , Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto;

: Abruzzo, Basilicata, , Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto; zona bianca: (nessuna Regione e Provincia autonoma).

La Calabria resta zona gialla

Tornata gialla dopo mesi lo scorso 10 maggio, la Calabria mantiene per almeno un'altra settimana la sua posizione. E' in miglioramento, nella settimana 5-11 maggio, l'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti", che sono 700, e in diminuzione i nuovi casi rispetto alla settimana precedente del 15,6%. È quanto rileva la Fondazione Gimbe nel monitoraggio settimanale.

Secondo il monitoraggio della cabina di Regia, invece, l'indice Rt è a 0.89.