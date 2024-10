Colpo assoluto di mercato per la Dierre Basketball Reggio Calabria

La sua storia è vincente ed appassionante. Sin da giovanissimo, il classe ‘95 mostra tutto il suo talento nella giovanili della Viola, dove esordisce nei campionati senior e verrà convocato nelle selezioni azzurre partecipando a manifestazioni nazionali ed internazionali, giocando al fianco di atleti fondamentali per la storia attuale del basket italiano come Marco Spissu e Simone Fontecchio.

Continua poi il suo percorso in piazze prestigiose come Matera, Omegna, le romane Luiss e Stella Azzurra(dove vincerà, da Mvp e protagonista una Coppa Italia), Ravenna (in serie A2) e lascia il segno anche a Moncalieri, San Severo e Bisceglie prima di tornare a Matera dove mette a referto 9.3 PPP 5.2 RPP e 2.4 APP diventando uno dei protagonisti della squadra lucana.

Dopo la firma in B a Catanzaro è stato frenato da un brutto infortunio e da una riflessione di vita, incluso una lancio personale importante a livello imprenditoriale ed anche televisivo che non lo ha mai distolto dal suo amore incondizionato per la pallacanestro.

Dopo mini-esperienze reggine per ritornare in forma, con i campioni della Serie D della Botteghelle nella passata stagione, al lancio “popolare” con la Reghion al Csi all’inizio dell’anno, ha deciso con forza di sposare il progetto Dierre, team dove si sta allenando con continuità da inizio stagione.

Un ingaggio fortemente voluto che va ad ampliare un roster che ritornerà in campo mercoledì 4 gennaio alle ore 20 contro Gravina di Catania al Palalumaka.

“Le impressioni sono più che positivo.

Innanzitutto permettetemi di ringraziare il Presidente Roberto Filianoti, il Direttore Sportivo Daniele Saccà ed il Coach Rugolo che,oltre ad essere membri della società sono dei miei cari amici- afferma l’esterno-

Li volevo ringraziare perché non è stato facile credere in un giocatore fermo e lontano dal basket che conta da più di due anni.

E’ stata una scelta coraggiosa ed un investimento importante per i colori bianco-blu,dunque, li ringrazio.

Giocare a casa, nella mia città, è sempre stato il mio sogno, sin da bambino.

Ho grandi responsabilità e grandi stimoli.

Sono voglioso di poter dare il mio contributo per provare a risollevare la classifica.

Sono carico: il basket è la mia vita e non vedo l’ora di scendere in campo per far bene”.