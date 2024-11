Colpo di mercato per la Viola Basket: Celis Taflaj firma fino al 2019

La Viola Basket comunica l’acquisizione dei diritti sportivi del giovanissimo talento Celis Taflaj con il quale è stato raggiunto un accordo contrattuale fino al 30 giugno 2019.

Guardia, altezza 2.01 m, di nazionalità albanese, proviene dai settori giovanili del Bottegone Basket S. Angelo e di Pistoia Basket 2000.

Celis Taflaj è una giovanissima promessa che, con la propria famiglia, ha scelto senza indugio, su tutte le pretendenti, Reggio Calabria ed il progetto Viola Basket per crescere come uomo e come giocatore, per onorare e diventare parte unica di questa canottiera magica.

Benvenuto Celis!