Reggio, come migliorare la sanità: le proposte di Fabio Putortì

La sanità in Calabria e soprattutto nell’area urbana di Reggio Calabria manifesta delle criticità pregresse sulle quali non si possono più accettare rimpalli di responsabilità e promesse aleatorie da parte dei vari governi.

A tal riguardo, come MITI Unione del Sud, insieme al nostro candidato sindaco al Comune di Reggio Calabria, Fabio Putortì, abbiamo colto l’appello pubblico del dr. Rubens Curia, in rappresentanza dell’associazione Comunità competente, quale professionista del settore che da anni è impegnato per ottenere la valorizzazione del servizio sanitario nelle aree del Mezzogiorno.

Martedì 8 settembre alle ore 18:00, presso l’Hotel Lungomare, Viale Zerbi 13, Reggio Calabria (RC), verranno pertanto trattate le tematiche principali della materia ed insieme al dr. Curia tracceremo le azioni necessarie per dare delle concrete risposte alle esigenze dei cittadini.

Da parte nostra crediamo che se il diritto alla salute ed i livelli essenziali dei diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio italiano allora anche i calabresi ed in particolare i reggini hanno diritto allo stesso servizio pubblico erogato nelle altre aree geografiche del Paese, senza esser costretti a pagare le colpe della mala gestione politica.

Ecco perché tra i doveri di un’amministrazione comunale vi è anche quello di manifestare dei puntuali fabbisogni nei tavoli di concertazione nazionali e pretendere un’equa ripartizione della spesa pubblica nazionale.

Invitiamo pertanto tutti i nostri concittadini a partecipare a questo importante evento e supportarci nel percorso di rinnovamento del nostro territorio.

Il Direttivo del M.I.T.I. Unione del Sud con il candidato sindaco, Fabio Putortì