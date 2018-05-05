Si è concluso in grande stile il corso di economia industriale e del made in Italy dell’ università “mediterranea” di Reggio Calabria ( 4 maggio) tenuto dalla prof. Michela Mantovani che ha coinvolto gli studenti a presentare come Project work finale dei cortometraggi in cui i ragazzi hanno cercato di valorizzare alcune location magiche e sconosciute della Calabria mettendo in risalto beni culturali, leggende e miti del luogo dal lato comico per valorizzarli e renderli più noti.

Il giudizio del regista Sgrò e di Pasquale Caprì

I video sono stati valutati e apprezzati dal regista Sgrò docente di regia dell’ accademia di belle arti di Reggio Calabria. I video oltre alle location hanno valorizzato il made in Calabria: prodotti enogastronomici, balli, musiche e le antiche tradizioni in via di estinzione. I video hanno anche avuto l’ apprezzamento del comico Pasquale Caprì che si è reso disponibile a girare un docufilm divertente in cui il comico nei panni di Sandrino, scapestrato studente reggino appassionato più di belle donne che di cultura si reca con gli stessi studenti e la prof. Mantovani in gita scolastica ai luoghi in cui sono stati girati i corti.

Anche il giornale on line CityNow si è reso disponibile a collaborare con la divertente iniziativa che presenterà una Calabria inedita di location, leggende fantastiche, prodotti enogastronomici unici al mondo come bergamotto e ‘nduia. Così date queste premesse si richiedono sponsor interessati a inserire i propri prodotti o location nel video di Sandrino, la prof. Mantovani e gli studenti in gita con la Mediterranea e almeno 100. 000 visualizzazioni saranno assicurate. Il progetto sarà gestito dal Comitato Calabria Cinetourism il cui presidente è la prof. Mantovani supportata dal Vice Presidente Avv. Giuliana Barberi e l’avv. Giuseppe Pizzi esperto in merchandising, promozione e rapporti internazionali, Prof. Marco Poiana esperto valutatore di prodotti tipici della Mediterranea.