Comitato Corso Sud, le amare dimissioni del presidente Luciano Simone

Riceviamo e pubblichiamo – “Credo che un uomo debba avere, tra le proprie capacità, quella di capire quando un percorso giunge al termine.

Dopo quasi tre anni, in cui abbiamo condiviso tanto, aggregato, costruito, raggiunto risultati impensabili alla partenza. Nulla in più potrei chiedere alla mia persona, al mio impegno e alla mia passione. Sin dall’inizio ho intrapreso questo percorso con unico obiettivo, l’idea deve prescindere dalle persone.

Ho sempre cercato, in ogni momento, di essere all’altezza delle aspettative di ogni singolo associato; ho svolto il mio compito come sancisce la Costituzione, pur non spettando a me, con onore e disciplina affinchè la funzione di esempio di cui la collettività ha bisogno, oggi più che mai, torni ad essere il faro che illumina il percorso della società civile. Ho dato e speso tutte le energie che avevo, se poco o tanto, se bene o male, non spetta a me giudicare. Non posso che fortemente ringraziare tutti gli associati e i miei straordinari compagni di percorso del direttivo.

Sarò sempre socio e sostenitore del comitato al quale offrirò la mia esperienza e la mia collaborazione. In attesa dell’assemblea degli associati che assegnerà il nuovo direttivo, chiedo a Ciccio Foti, di prendere le redini momentanee del comitato per traghettarlo in quella che sarà una nuova e ulteriore fase di crescita. Ringrazio tutti coloro, da amministratori, consiglieri delegati, assessori, giornalisti, dipendenti comunali, forze dell’ordine, azienda trasporti, uffici ecclesiastici alla sovrintendenza che mi hanno dato la possibilità di interloquire con loro. Sento davvero il bisogno di tornare tra le braccia della mia famiglia alla quale ho sottratto tantissimo tempo e di riuscire a trovare un lavoro che mi permetta a continuare a vivere nella città che amo, Reggio Calabria.

Un saluto particolare al sindaco della città metropolitana: caro sindaco, lo scorso anno, in questo stesso giorno, per descrivere il rapporto tra amministrazione e comitato, lei lo paragonò a quegli amori che nascono pian piano nel tempo e te ne accorgi un po’ per volta.

Signor sindaco, io so poco dell’amore e quel poco che so lo devo alla donna straordinaria che da 25 anni accompagna la mia vita, giorno per giorno, con stima e fiducia, con sostegno e fedeltà, non ci sono spazi, in un rapporto d’amore , a sotterfugi e tradimenti, a facili promesse e significative mancanze, ma solo ferrei compromessi nell’intraprendere un percorso da fare insieme, per tutta la vita”.

QUI L’INTERVISTA VIDEO