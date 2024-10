Comitato Corso Sud, presentato il progetto dei mercatini di Natale: “Vogliamo ripetere il successo dello scorso anno”

Piazza Garibaldi, Villa Comunale e le aree antistanti, Piazza Duomo e Piazza Italia. Sono queste le zone previste nel progetto “Natale 2017” presentato dal Comitato Corso Sud al Comune di Reggio Calabria. L’obiettivo del Comitato è quello di ripetere la positiva esperienza degli anni precedenti.

Caratteristiche cassette in legno e stand faranno da splendida cornice ad una serie di iniziative. All’interno della Villa sarà allestita una particolare casetta di Babbo Natale, motivo di attrazione per i più piccoli. A far da contorno un’area ludica attrezzata.

A Piazza Duomo, grazie alla sinergia con “Fattorie della Piana” sarà nuovamente allestito un albero di Natale che con la sua maestosità, con luci e colori renderà ancor più particolare l’atmosfera natalizia. E sempre a piazza Duomo, sarà presente Radio Touring che trasmetterà in diretta per un mese.

Inoltre, lungo tutto il percorso, dall’inizio del Corso Garibaldi (Palazzo Inail) a Piazza Duomo saranno posizionati 5 alberi di Natale stilizzati e luminosi dell’altezza di 10 metri. E dopo lo straordinario successo dello scorso anno, il Comitato, in collaborazione con “Fattorie della Piana” e la regia musicale di Filippo Lo Presti, ha previsto il “brindisi in piazza”; la città il 31 dicembre notte potrà brindare sotto l’albero a Piazza Duomo.

Ovviamente a far da splendida cornice, come dicevano, saranno le casette dei Mercatini di Natale, a partire dal primo dicembre, da Piazza Garibaldi sino a Piazza Italia, passando per la Villa Comunale e Piazza Duomo. Il Comitato anche quest’anno ha intesto sviluppare delle sinergie, elemento fondamentale per la riuscita delle varie iniziative. Per i Mercatini del 2017 si è stretta una collaborazione con la Confesercenti di Reggio e l’azienda “Fattorie della Piana”. E con l’Associazione “Mente Tecnica” è stata progettata la casetta solidale dedicata alle associazioni che faranno richiesta al Comune.

“Abbiamo presentato il progetto con tutti gli allegati previsti e la planimetria presso gli uffici comunali preposti – hanno evidenziato i rappresentanti del Direttivo del Comitato. Sin dalla fase preliminare abbiamo concertato il programma con gli uffici dell’Ente, la Soprintendenza e la ditta interessata ad effettuare i lavori nell’area degli scavi a piazza Garibaldi. In modo tale da non creare difficoltà ad alcuno. Adesso attendiamo l’esito per poi, avuto l’ok, partire per la fase realizzativa. Ci teniamo a ribadire che, anche quest’anno, non abbiamo chiesto risorse economiche agli enti pubblici, utilizzando le nostre forze e quelle delle aziende che hanno creduto e credono nei nostri progetti”.

Fonte: Corso Sud Stampa