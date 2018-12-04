Il Sindaco e il Presidente della Camera di Commercio ricevono il neonato comitato: domani alle 12 conferenza a Palazzo Alvaro per raccogliere idee e risorse e scongiurare nuove penalizzazioni

Il Comitato Mito Viola, muove i primi passi. Il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, ha riunito insieme al Sindaco, il Presidente del neonato Comitato presso la sede camerale reggina.

E’ indetta per domani 5 dicembre alle ore 12:00 presso Palazzo Corrado Alvaro una conferenza aperta a tutti i cittadini, associazioni, politici che portino idee e conseguenzialmente risorse per salvare la squadra di basket.

Il Sindaco è preoccupato quanto soddisfatto di tutto ciò che si sta facendo, però le scadenze impellenti fanno temere ulteriori tre punti di penalizzazione, dello stesso avviso è il dott. Lamberti Castronuovo che si sta muovendo per evitare il peggio, intervenuto durante la trasmissione Momenti Neroarancio su Video Touring ha ribadito ancora una volta come tutto il tessuto sociale ed economico reggino perderebbe un assoluto punto di forza.