La nota che sancisce la nascita del Comitato “Mito Viola” composto inizialmente dal dott. Fabio Foti, dal dott. Edoardo Lamberti Castronuovo e dall’avv. Giuseppe Lo Presti.

“Il comitato ha dovuto constatare le inadempienze della società che non ha provveduto al pagamento delle tasse federali con conseguente rischio di esclusione dal campionato. Esulerebbe dai compiti del comitato questo adempimento in quanto era solo sorto per assicurare gli stipendi ai giocatori. Tuttavia nell’estremo tentativo di garantire alla città un vero e proprio emblema, domani alle ore 11,30 è stata indetta una riunione operativa presso la Camera di Commercio per aprire le urgentissime sottoscrizioni. Chiunque fosse interessato a contribuire a questa azione civica è vivamente pregato di intervenire. Sono in ballo i destini di una parte importante della città di Reggio. Il comitato non è strumento politico ed è aperto a tutti i cittadini”.