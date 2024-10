Comunali 2020, Nucera: ‘Resto in campo per Falcomatà’

“Sono pienamente convinta di voler andare avanti per dare voce ai bisogni della gente attraverso l’ascolto del territorio, come ho fatto in questi anni in cui ho svolto il ruolo di assessore alle politiche sociali. Quello che tengo a precisare è che ci sono state alcune scelte che personalmente non ho condiviso e che sicuramente si sarebbero potute evitare se ci fosse stata una maggiore condivisione e partecipazione all’interno del partito al quale sono stata sempre fedele malgrado tutto, non so se si possa ribadire il contrario.

Sono una donna fedele -continua Lucia Anita Nucera- alle scelte che compie con se stessa, coerente e leale e non potevo tradire questi valori né i cittadini. In particolare, in riferimento ai malumori emersi dopo la presentazione della lista, non nego di essere rimasta male perché sono convinta che meritavo maggiore considerazione da parte del partito, e ne ho discusso con alcuni vertici reggini che poi, hanno probabilmente fatto emergere il mio dissenso sulla stampa.”