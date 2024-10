Comunali 2020, ‘Patto per il cambiamento’ si affida a Falcomatà

La campagna elettorale è entrata nel vivo, e nel pomeriggio odierno è stata presentata la lista “Patto per il cambiamento”, a sostegno di Giuseppe Falcomatà.

Per primo ha preso la parola Antonio Sapone:

“La nostra presenza è dettata dalla nostra identità civica. Siamo piccoli, ma presenti. Molti di noi vengono da un percorso lungo sei anni. Reggio ha bisogno di una rivoluzione, di un cambiamento. E per questo ci siamo affidati a Falcomatà. Continueremo il nostro percorso liberale.”

Successivamente ha proseguito Antonio Panella:

“Occorre guardare al futuro. Il patto è nato e cresciuto perchè siamo favorevoli al cambiamento. Rappresentiamo gli ideali del Sindaco. Gli altri poli criticano la città, invece Reggio va amata. Noi vogliamo dare delle risposte. I cittadini vogliono soluzioni. Daremo il nostro piccolo contributo per far crescere la nostra città. Falcomatà è sempre stato vicino alle periferie, ci ha messo sempre la faccia. L’intervento da 80 milioni di euro è stato utile per rilanciare l’economia.”