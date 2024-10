Comunali 2020, Pazzano: ‘Ecco su cosa puntare per far uscire Reggio dal tunnel’

Al Clubbino, in piazza Duomo a Reggio Calabria, martedì 15 settembre alle ore 18.00, “La Strada” e “Riabitare Reggio” per Pazzano sindaco ospiteranno un incontro dal titolo “I gioielli di famiglia di Reggio”. Su cosa puntare per uscire dal tunnel. L’evento vedrà l’intervento di Nino Mallamaci, avvocato e scrittore, protagonista della “Primavera” di Reggio ai tempi della prima giunta di Italo Falcomatà.

Sarà l’occasione per discutere dell’attuale crisi gestionale e di visione attraversata da Reggio Calabria, in termini di mancata valorizzazione dei tesori paesaggistici e culturali, di scarsa attenzione verso i bisogni delle comunità, di disinteresse verso l’attivazione di dinamiche di cittadinanza attiva. Allo stesso tempo, si cercheranno di individuare le strategie per l’uscita del tunnel, attraverso processi di partecipazione democratica e una programmazione attenta, che rinnovi l’eredità storica della “Primavera” di Reggio convocando insieme le forze più nuove e la saggezza dell’esperienza, la capacità rivoluzionaria che accomuna giovani e “antichi”, come ama dire Saverio Pazzano.