Comunali a Villa San Giovanni, debacle del centrodestra: vince la civica Caminiti

Spoglio non ancora completato ma è incolmabile la distanza per Santoro, candidato del cdx

Il mondo civico batte il centrodestra. Cosi come accaduto a Palmi, dove era prevedibile la conferma di Ranuccio, con qualche sorpresa in più a Villa San Giovanni si è imposta Giusy Caminiti. Sconfitti il candidato di centrodestra Marco Santoro e il civico Demetrio Bueti. A spoglio ancora non ultimato, non ci sono più dubbi. Troppo ampia la distanza che separa Caminiti da Santoro.

L’ultimo dato aggiornato sul sito di Eligendo riporta di un 58,3% a favore di Giusy Caminiti, contro il 39,8% di Santoro e l’1.84% di Bueti.