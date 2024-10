Aumento ore dipendenti, Sera (Pd) risponde al cdx: “Scelto con furbizia un voto politica”

Il capogruppo del Pd Giuseppe Sera risponde ai consiglieri di centrodestra che ieri avevano parlato di ‘maggioranza in tilt’ durante i lavori della commissione che ha portato all’approvazione della mozione per l’aumento delle ore per 132 dipendenti.

“Nella giornata di ieri si è consumata una pagina non bella della relazione dei rapporti tra minoranza e maggioranza, fermo restando che il centrosinistra è assolutamente favorevole al completamento del percorso di stabilizzazione dei 132 lavoratori che ad oggi non hanno un contratto pieno. Fermo restando che dalle relazioni esposte dal direttore generale Demetrio Barreca e dalla dirigente Jolanda Mauro che hanno affermato che ai fini dell’aumento delle ore degli stabilizzati, attualmente in part time, è stata preliminarmente individuata, la somma da stanziare a bilancio. A tal fine sono stati conteggiati gli importi in aumento da provvedere sui capitoli stipendiati ed inseriti nei nelle previsioni di bilancio 2024 al 2026. Gli altri due passaggi sono legati all’adozione della delibera di modifica della dotazione organica e l’adozione della delibera di approvazione del PIAO 2024-2026 dove è prevista la programmazione del fabbisogno di personale”.

Leggi anche

Sera: “Cdx assetato di visibilità”

“A questo punto della discussione era chiaro dell’amministrazione stava già lavorando alla soluzione del problema per raggiungere le finalità esposte nella mozione Neri-Cardia. Ribadendo con forza, per come ampiamente esposto nel corso dei lavori, che siamo assolutamente favorevoli al raggiungimento della pienezza del contratto per i 132 lavoratori oggi al regime ridotto, sottolineiamo che avremmo voluto (proposta del collega Barreca) una mozione unitaria proprio per dare più forza alla mozione di partenza.

Il rifiuto da parte della minoranza, solo perché assetata di visibilità, non ha consentito un voto unitario a prescindere dalle furbizie messe in campo nella confusione generale dei lavori della commissione. In ogni caso il bene dei lavoratori è prioritario e l’obiettivo sarà raggiunto a prescindere dalla mozione messa in campo dal centrodestra che in altre occasioni, sapendo di non avere i numeri, ha scelto di chiedere il supporto della maggioranza.

In questa occasione, approfittando del momento ha voluto un voto politico immediato, nonostante fosse già stato calendarizzato per il martedì successivo. Il collega Barreca, in ogni caso, ha votato contro il voto immediato, ma non certo contro l’idea di aumentare le ore ai 132 lavoratori considerata la sua proposta di nozione unitaria per come si evince chiaramente dal verbale e dalla registrazione della commissione.

Il PD tutto sostiene il percorso già avviato dall’amministrazione Falcomatà che non inizia certo con la mozione notata ieri in commissione ed auspica un veloce iter per giungere a questo traguardo”, conclude Sera.