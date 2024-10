Brunetti tende la mano all’opposizione: “Solo con il vostro aiuto risolleveremo Reggio Calabria”

Come era facile prevedere, è un consiglio comunale particolarmente burrascoso quello che vede esordire la nuova giunta guidata dal f.f. Brunetti. Centrodestra e centrosinistra se le danno di santa ragione, la sentenza del Processo Miramare aleggia sopra Palazzo San Giorgio così come le dimissioni annunciate ma non formalizzate dai consiglieri di minoranza, fatta eccezione per Nicola Malaspina.

Leggi anche

Dopo aver ascoltato tutti gli interventi dei consiglieri, sia di minoranza che di maggioranza, è intervenuto il sindaco f.f. Brunetti che ha risposto alle critiche e ai dubbi avanzati dal centrodestra.

“Non accetto lezioni da nessuno sulla mancata operosità di questa amministrazione. Abbiamo preso la città dallo scempio 7 anni fa, io c’ero anche prima e lo posso testimoniare. Possiamo discutere sull’efficienza del lavoro fatto e gli errori, ma non sull’impegno. Gli assessori qualche anno fa si dovevano vergognare di entrare nelle stanze del Ministero, in ricordo di quanto accaduto in precedenza con lo scioglimento per mafia. Voi consiglieri di minoranza avete creato una confusione sui giornali, con questa vicenda delle dimissioni dal notaio, per firmare quello che era un contratto inutile. Tante polemiche, ma non avete fatto una sola proposta concreta per provare a risolvere i problemi che ci sono. Sui rifiuti ad esempio, mi piacere che il centrodestra potesse interloquire con la Regione Calabria, a governata dalla stessa coalizione, e capire se ci sarà un supporto o meno”, le parole di Brunetti.

Il sindaco f.f. è tornato sulla sentenza del Processo Miramare e ha, un pò a sorpresa, teso ufficialmente la mano alle minoranze presenti in consiglio.