Comune Reggio Calabria, gli operai “Castore” già operativi

Entra nel vivo dell’operatività la società in house “Castore” del Comune di Reggio Calabria. Proprio in queste settimane hanno preso il via una serie di interventi di controllo e manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica e presso i cimiteri e gli istituti comprensivi della città, ma anche interventi di ripristino del verde pubblico che hanno visto più squadre impegnate in diversi quartieri cittadini.

Significativo il lavoro eseguito nella giornata di martedì, a partire dalle prime ore del giorno, sulla via Palmi e in piazza Milano, nella zona Sud della città, a ridosso del viale Calabria.

Per gran parte della giornata, diversi operatori di Castore hanno provveduto a ripulire aiuole e spazi verdi da molto tempo preda dell’incuria e dell’abbandono. Un lavoro che ha contribuito a restituire decoro al quartiere, ma allo stesso tempo impegnativo, non fosse altro per la sorpresa venuta fuori man mano che l’erbacce venivano recise.

Nascosti in mezzo alle aiuole, i lavoratori di “Castore” hanno infatti tirato fuori cumuli e cumuli di spazzatura, lì gettata dai soliti incivili, complice lo stato di abbandono in cui fino ad oggi versavano gli spazi verdi, finalmente restituiti al loro decoro grazie all’opera di chi – come appunto i lavoratori Castore – può finalmente lavorare al servizio della collettività, contribuendo – si spera – a rendere più decorosa la città. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone del comune capoluogo.

