Giunta e terzo tempo, salta l’incontro Falcomatà-Irto. Lunedi la resa dei conti

Nuova giunta al Comune di Reggio Calabria, non si è tenuto l’atteso faccia a faccia tra il sindaco Falc0matà e il segretario regionale del Pd Nicola Irto. Un sabato incandescente in casa dem, le tensioni sono nuovamente affiorate mentre le voci relative all’incontro previsto per domenica vedevano arrivare conferme e smentite a seconda degli interlocutori ascoltati.

L’ennesima conferma del clima ostile e da guerra fredda che si respira in casa Pd nelle ultime settimane in riva allo Stretto, con la prova di forza di Falcomatà (azzeramento totale della giunta salvo il vicesindaco Brunetti) che fatica ad essere digerito dai dirigenti dem.

Saltato l’incontro Irto-Falcomatà (rumors riportano di un segretario regionale irritato, deciso a lasciare la decisione finale ai segretari cittadino e provinciale Valeria Bonforte e Antonio Morabito) a questo punto sarà lunedi 11 dicembre il giorno del giudizio per decidere il destino del terzo tempo e della nuova giunta comunale.

Per domani infatti è fissata una nuova riunione, probabilmente decisiva, con le varie forze di maggioranza che esporranno al Pd il proprio punto di vista dopo l’incontro di pochi giorni fa, conclusosi con un nulla di fatto.

Senza tralasciare le dinamiche relative ad Azione, ai socialisti e al gruppo Democratici e Progressisti (che continua a richiedere la conferma dei 2 assessorati, specie dopo l’ingresso di Nino Castorina) sono senza dubbio le vicende relative al Pd e ad Italia Viva, con la delicata posizione del vicesindaco Brunetti, i nodi principali da sciogliere.

Fonti vicine al primo cittadino assicurano di un Falcomatà deciso in tempi brevissimi a portare a termine la propria missione di un azzeramento totalmente rinnovato, impulso per dare inizio al terzo tempo e suonare la ‘nuova musica’ preannunciata oramai un mese e mezzo fa.

Di sicuro, ogni intenzione del primo cittadino si dovrà tradurre in fatti concreti nelle prossime 48 ore: arrivare con questa situazione al prossimo consiglio comunale (fissato per il martedi 12 dicembre) equivarrebbe ad azionare l’innesco di una maggioranza pronta ad implodere…