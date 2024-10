Comune di Reggio, tutto fermo. Rebus deleghe e commissioni, Brunetti chiamato a decidere

Il ‘terzo tempo’, se cosi si vuol definire l’amministrazione guidata dal sindaco f.f. Paolo Brunetti, non è ancora entrato nel vivo. La mancata assegnazione delle deleghe, abbinata a numerose commissioni ‘svuotate’, ingolfano e non poco la macchina amministrativa. Il tempo stringe, Brunetti è chiamato a compiere scelte delicate per non rovinare l’equilibrio generatosi dopo il rimpasto della giunta.

La riunione di coalizione andata in scena giovedi scorso, non ha risolto tutti i nodi. La fumata bianca ad un certo punto sembrava vicina, poi si è dovuto ricominciare quasi daccapo nell’intricata composizione del puzzle. A far allontanare la buona conclusione delle trattative, le richieste del consigliere comunale Giovanni Latella. L’esponente di Italia Viva, secondo quanto filtrato al termine della riunione, avrebbe gradito l’accoppiata, vale a dire le deleghe allo sport e ai grandi eventi, proposta bocciata dai vari gruppi politici.

Puzzle deleghe, Latella punta al bis

Il lavoro di Brunetti in questi giorni è incentrato nel mediare rispetto alle richieste della coalizione, una sorta di deja-vù rispetto ai giorni infuocati che portarono alla formazione della nuova giunta. Se alla fine Latella accetterà una soltanto delle due deleghe, precisamente lo sport, grandi eventi e feste mariane dovrebbe andare (nuovamente) al consigliere Mario Cardia.

L’esponente del gruppo Democratici e Progressisti, a sua volta, se non riotterrà la delega ai grandi eventi potrebbe vedersi assegnata quella relativa alle strade e la manutenzione, nel secondo tempo assegnate a Rocco Albanese. Particolarmente scomoda viene considerata all’interno di Palazzo San Giorgio la delega al settore idrico, che alla fine potrebbe andare a Carmelo Romeo.

Secondo quanto emerso sino a oggi, a Massimiliano Merenda andrebbe la delega del verde, al neo entrato in Consiglio Comunale Antonio Ruvolo invece quella alla Protezione Civile. Sempre rimanendo alle new entry in consiglio, da capire invece quale andranno a Francesco Barreca in quota Pd e a Giuseppe Cuzzocrea in quota liste civiche.

Il tempo stringe, Brunetti deve accelerare

Con la macchina amministrativa che procede a rilento e tutte le sfide da affrontare per il sindaco f.f. Brunetti e la nuova giunta, c’è bisogno di accelerare. Per questa ragione, da Palazzo San Giorgio assicurano che entro la prossima settimana la partita relativa alle deleghe e le commissioni verrà certamente chiusa.

In particolare, non possono più aspettare alcune Commissioni, ‘parcheggiate’ e in attesa di ripartire. E’ il caso della Seconda Commissione (Decentramento), in attesa di un nuovo presidente, della Quarta Commissione (Ambiente) che ha visto le recenti dimissioni di Giovanni Latella dalla presidenza e l’Ottava Commissione (Pari Opportunità) che potrebbe andare alle neo entrata in consiglio comunale Teresa Pensabene.