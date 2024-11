I Concerti Candlelight arrivano per la prima volta a Reggio Calabria

I Concerti Candlelight, intime e suggestive reinterpretazioni di autori e brani che hanno fatto la storia della musica, arrivano per la prima volta a Reggio Calabria a partire dal mese di dicembre. Con un calendario speciale di serate a lume di candela, queste esibizioni saranno ospitate in una location unica ed esclusiva: il Cinematografo Teatro Odeon.

Tra i tributi in programma: Ludovico Einaudi, i Queen, Ennio Morricone e altre colonne sonore indimenticabili.

Un’esperienza musicale unica

I Concerti Candlelight sono una serie di concerti originali creati da Fever, con l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla musica classica. Questa esperienza musicale dal vivo si distingue per la varietà di programmi proposti e per la magia delle location illuminate da migliaia di candele.

Inizialmente dedicati alla musica classica, i Concerti Candlelight si sono evoluti per includere tributi a artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, oltre a spettacoli dedicati agli anime giapponesi, colonne sonore di film e altri generi musicali, come jazz, soul, flamenco e opera.

Il calendario dei Concerti Candlelight a Reggio Calabria

Candlelight: tributo a Ludovico Einaudi Luogo : Cinematografo Teatro Odeon Data e orario : 22 dicembre alle ore 19:30 Prezzo : a partire da €19

Candlelight: tributo ai Queen Luogo : Cinematografo Teatro Odeon Data e orario : 26 gennaio alle ore 19:30 Prezzo : a partire da €19

Candlelight: Ennio Morricone e altre colonne sonore Luogo : Cinematografo Teatro Odeon Data e orario : 23 febbraio alle ore 19:30 Prezzo : a partire da €19



