Capodanno 2023, successo per Joe Bastianich: 'Reggio è meravigliosa, torneremo' - FOTO

"Il calore dei reggini ci ha fatto sentire a New York" le parole del musicista americano

E’ stato un autentico successo il Concertone del Capodanno Internazionale di Reggio Calabria con una delle band più virtuose e note di bluegrass statunitense, quella di Joe Bastianich e La Terza Classe.

Tra country, blues, soul, folk, rock, suoni della tradizione irlandese, tutti ingredienti di un genere festoso e travolgente capace di trascinare fino al ballo, il noto restaurant man e personaggio televisivo e i suoi musicisti hanno aperto il nuovo anno sullo Stretto nel segno dell’allegria e dell’internazionalita’.

Le foto postate su instagram da Bastianich allo scoccare della mezzanotte, con lo Stretto a fare da sfondo, hanno ottenuto subito migliaia di like in tutto il mondo, a conferma della popolarità della scelta della Città Metropolitana, che ha così chiuso il 50° Anniversario dei Bronzi e aperto un 2023 lanciando un segnale preciso verso una platea Internazionale. Al di la’ della logica di promozione, il concerto del cantante e abile chitarrista, con i suoi eccezionali musicisti, ha divertito ed entusiasmato le migliaia di presenti, non solo reggini ma ammiratori arrivati da varie parti del Sud.







Due ore di musica piene di energia, in cui la band ha spaziato dai successi di Aka Joe, il primo album pubblicato, a quelli del nuovissimo Good Morning Italia, stesso titolo del programma condotto su Sky. Un crescendo di entusiasmo attestato anche dal coinvolgimento e dalla partecipazione del pubblico, che ha accompagnato ogni brano tra applausi, cori, danze collettive, fino ai numerosi bis.

Soddisfatti il sindaco Carmelo Versace e il Consigliere delegato allo Spettacolo della Città Metropolitana, Filippo Quartuccio, per il successo della insolita nottata di Capodanno con una proposta musicale di uno spessore artistico e mediatico al di sopra di logiche di esclusivo intrattenimento, apprezzata da migliaia di persone.

Il concerto è iniziato all’ 01:00 in punto e si è concluso alle 03:00, con una Piazza addobbata a festa strapiena in ogni angolo, fino al commiato conclusivo segnato da una lunga ovazione e un sincero arrivederci.